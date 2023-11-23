"حزب الله" يعلن مقتل 5 من مقاتليه بينهم ابن رئيس كتلته النيابية في البرلمان اللبناني... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح "حزب الله" في بيانه، أن "الجيش الإسرائيلي استهدف مقاتليه وهم في مهمتهم الجهادية في جنوب لبنان، وهم عباس محمد رعد، بسام علي كنجو، محمد حسن أحمد شري، خليل جواد شحيمي، وأحمد حسن مصطفى".

وقد أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية، عن استهداف 12 هدفا عسكريا إسرائيليا بينهم مواقع وتجمعات جنود وآليات للجيش الإسرائيلي.

من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له، أن "طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع استكملت غارة أخرى على أرض لبنان، وتم تدمير سلسلة أهداف لحزب الله، بينها عدة بنى تحتية، وموقعًا عسكريًا تابعًا لهم على أرض لبنان".

واستهدف الجيش الإسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، تجمعًا لصحافيين في جنوب لبنان، ما تسبب بمقتل المراسلة الصحافية فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري وذلك في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

كما نشر "حزب الله" مجموعة صور، تبين أنه تم استهداف تموضعات في محيط موقعي سعسع وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتجمعين لجنود الجيش الإسرائيلي في موقعي موقع الضهيرة وجل العلام وتحقيق إصابات ‏مباشرة في كل منها. ‏

من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، أن "طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع استكملت غارة أخرى على أرض لبنان، وتم تدمير سلسلة أهداف لحزب الله، بينها عدة بنى تحتية، وموقعًا عسكريًا تابعًا لهم على أرض لبنان".

ويواصل "حزب الله" عملياته العسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العمليات المتواصلة التي ينفذها "حزب الله" اللبناني ضد المواقع الإسرائيلية وخاصة المخصصة لمهام الاستخبارات، كان لها دور كبير في تعطيل قدرات إسرائيل في هذا المجال.