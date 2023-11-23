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الخليج اليوم .. بوغدانوف يبحث مع سفير السعودية لدى موسكو الوضع في غزة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع سفير لدى موسكو، عبد الرحمن الأحمد، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال تبادل وجهات النظر حول أجندة الوضع في الشرق الأوسط، تم التركيز بشكل رئيسي على قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة، على ضوء نتائج اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 21 نوفمبر مع وفد من وزراء خارجية عدد من دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود".

 

والتقى لافروف أمس باللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

 

وأكد لافروف خلال الاجتماع أن روسيا تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد في الوقت نفسه على أن روسيا تعارض الإرهاب بأي شكل من الأشكال، إلا أنه يجب مكافحته دون انتهاك القانون الإنساني الدولي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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