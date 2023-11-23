الخليج اليوم .. اليمن: ضبط كميات من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في تعز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة تعز، ضبط كميات من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وقال إعلام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة تعز، إن لجان فرع مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المظفر، ضبطت في أسواق المديرية كميات من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأوضح مدير فرع المكتب بالمديرية فائز البركاني، أن الكميات المضبوطة والتي تم سحبها من الأسواق تنوعت بين (منظفات ومسحوق شراب وتمور ومشروبات غازية واجبان وفوط نسائية وبفك) إضافة إلى مواد استهلاكية ومواد بناء، منها منتهية الصلاحية واخرى بدون بيانات ايضاحية.

وأضاف البركاني أنه جرى تحرير محاضر ضبط بالمخالفين ومحاضر سحب وتحريز بالكميات، على أن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد البركاني، أن الحملات الميدانية مستمرة للرقابة على اسواق المديرية بموجب توجيهات مدير عام المديرية ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز.