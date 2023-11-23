اتحاد الصليب والهلال الأحمر: إجلاء 90% من مرضى وجرحى مستشفى "الشفاء" بغزة

القاهرة - سامية سيد - أكدت مسئولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعية الصليب والهلال الأحمر مي الصايغ، أنه تم أمس إجلاء 90% من المرضى المتبقين وعائلاتهم في مستشفى الشفاء بقطاع غزة إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس ومستشفى النجار لغسيل الكلى.

وقالت مسئولة إعلام اتحاد الصليب والهلال الأحمر في مداخلة لقناة "العربية الحدث"، اليوم الخميس، "إن فرق الهلال الأحمر الفلسطيني تقوم بإجلاء الجرحى والمرضى وسط ظروف صعبة منها القصف وقطع الطرق، ما يجعل عملية الإجلاء صعبة ويتخللها كثير من العقبات".

وأوضحت الصايغ، أن مستشفى الأمل بخان يونس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني يعمل في ظروف قاسية تشمل عدم توفر المياه والكهرباء والوقود، كما تعرض 3 من مسعفى الهلال الأحمر أمس للاعتقال، مناشدة احترام القانون الدولي الإنساني حيث يجب أن تتوفر الحماية للمسعفين والسيارات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.