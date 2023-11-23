الملاكم والمؤثر الشهير أندرو تيت ينفعل أثناء سؤاله عما يحدث في فلسطين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - تناقل رواد التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا للاعب الملاكمة السابق والمؤثر الشهير، أندرو تيت، مع الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، إذ دافع تيت باحترافية عن غزة وأدان عمليات القتل اليومية في غزة، رغم محاولة المذيع بالضغط عليه بالأسئلة.

وعن سؤال طرحه مورغان لتيت حول رأيه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أجاب تيت: "الإسرائيليون يمارسون الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وهذا مثير للاشمئزاز، والجميع يعلم هذا الأمر".

أما عن السؤال الذي تم طرحه لتيت فيما إذا كانت حركة "حماس" إرهابية أم لا، أجاب تيت: "أعتقد أنه إذا تم حبس الناس في سجن في الهواء الطلق وسرقت أراضيهم، فإنهم سوف ينتقمون".

ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.