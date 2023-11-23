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استشهاد فلسطينى وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق "رام الله"

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القاهرة - سامية سيد - وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، وأُعلن في وقت سابق عن استشهاد المواطن الفلسطيني خضر السيد علي علوان (46 عاما). 

وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي مقتضب - إن طواقمها نقلت شهيدا من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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