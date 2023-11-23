شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق "رام الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، وأُعلن في وقت سابق عن استشهاد المواطن الفلسطيني خضر السيد علي علوان (46 عاما).

وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي مقتضب - إن طواقمها نقلت شهيدا من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.