كوريا الجنوبية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة

القاهرة - سامية سيد - رحبت كوريا الجنوبية باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لمساهمتهم في التوسط للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- عن أمل سول في أن يكون الاتفاق بمثابة فرصة لمنع وقوع المزيد من الضحايا والتغلب على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة جميع المحتجزين إلى عائلاتهم، لافتة إلى أن الحكومة الكورية تخطط لمواصلة المشاركة في جهود المجتمع الدولي لتخفيف التوترات وحماية المدنيين.