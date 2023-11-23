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كوريا الجنوبية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - رحبت كوريا الجنوبية باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لمساهمتهم في التوسط للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- عن أمل سول في أن يكون الاتفاق بمثابة فرصة لمنع وقوع المزيد من الضحايا والتغلب على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة جميع المحتجزين إلى عائلاتهم، لافتة إلى أن الحكومة الكورية تخطط لمواصلة المشاركة في جهود المجتمع الدولي لتخفيف التوترات وحماية المدنيين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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