شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان سبل استمرار التوازن النقدي بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي لدراسة سبل استمرار التوازن النقدي في الأسواق مما يؤثر إيجابيًا على سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق.