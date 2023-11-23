الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال مدير مجمع الشفاء في غزة بزعم استخدام "حماس" له كمقر للعمليات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع الشاباك، اليوم الخميس: "تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء ونقله إلى التحقيق لدى جهاز الشاباك بعد أن تم الكشف عن شهادات عديدة حول استخدام المستشفى الذي يديره كمقر قيادة لحماس".

وأضاف البيان: "لقد استغلت منظمة حماس الإرهابية موارد كبيرة في المستشفى من بينها الكهرباء لتقوية شبكة الأنفاق بالإضافة إلى تخزين معدات قتالية عديدة داخله وفي محيطه... بالإضافة إلى نقل مختطفين إسرائيليين إليه".

وأشار البيان إلى أن القرار بشأن مواصلة احتجاز مدير مجمع الشفاء سيتخذ بناء على نتائج التحقيق ومدى تورطه في النشاطات الإرهابية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير مستشفى الشفاء، على طريق الممر الآمن المتجه إلى جنوبي غزة.