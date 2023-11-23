الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الأنصاري عبر القناة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".

كما ذكر الأنصاري: "سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام، والدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال، نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم".

وقد أعلنت حركة "حماس"، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".

وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.

ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.

وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.