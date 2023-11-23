هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" إن انفجارات ضخمة هزت معمل حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، والذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له، نتيجة هجوم صاروخي أصاب القاعدة بشكل مباشر، وذلك ضمن سلسلة هجمات متصاعدة تتعرض له القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

أمس, 00:27 GMT

وتابع المراسل أن الصواريخ أدت لاشتعال النيران ضمن القاعدة المذكورة، وفور حدوث الانفجارات شهدت أجواء المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات الأمريكية.

وبيّن المراسل أن مصدر الصواريخ هو المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى عشرات الهجمات الصاروخية أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.