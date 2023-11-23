شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتوفير الغذاء للنازحين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتلبية الاستجابة الطارئة لدعم جهود البرنامج في توفير الغذاء للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتهدف الاتفاقية إلى تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق توزيع وجبات ساخنة وسلال غذائية للمستفيدين، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليونًا و750 ألف ريال.

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ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتأمين الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

مثّل الجانبين المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، والمديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية كورين فلايشر، وذلك في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.