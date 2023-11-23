شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع سفير مصر الجديد بلبنان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى سفير مصر فى لبنان السفير علاء موسى فى زيارة تعارف بمناسبة تسلمه مهامه حديثا، حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع فى لبنان على الصعيدين السياسى والميداني، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم المصرى المساند للبنان فى مواجهة الأزمات الحالية، فضلاً عن ما تفرضه الأوضاع الراهنة فى المنطقة من تحديات.

وأعرب السفير علاء موسى - خلال اللقاء- عن تقدير مصر لعمق ومتانة العلاقات مع لبنان، موضحا أن مصر حرصت على تقديم كل الدعم الممكن للبنان على كافة الأصعده بناء على توجيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى خصوصا فى مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية المتعددة التى تواجه الشعب اللبنانى الشقيق.



وأكد موسى حرص مصر على أمن واستقرار لبنان فى ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة، مشددا على أنه سيعمل فى إطار مهمته على تعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات الثنائية مع لبنان فى الفترة القادمة.



ومن جانبه، أعرب الرئيس ميقاتى عن تقديره لدور مصر الذى يمثل محور رئيسى للاستقرار فى لبنان وكل المنطقة، مشددا على أن مصر داعم أساسى للحكومة ومؤسسات الدولة فى لبنان، مؤكداً تقديره لما يلمسه بشكل شخصى من الاهتمام الذى يوليه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى للبنان وحرص سيادته على تقديم الدعم المصرى للبنان على كافة الأصعدة.



شارك فى اللقاء المستشار الدبلوماسى لرئيس الحكومة اللبنانية السفير بطرس عساكر.