قيادي في "حماس" لـ"الخليج 365": نأمل أن تتحول التهدئة لوقف إطلاق ناري شامل

دبي - محمود عبدالرازق - قال نعيم في لقاء مع "الخليج 365": "أعتقد أن المفاوضات بين الأطراف من خلال الوسطاء تسير على قدم وساق وبشكل إيجابي، لكن المشهد على الأرض معقد جدا إن كان من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني، لذلك حصل التأخير بسبب ترتيبات الميدان، لأنه هناك انسحاب للجيش وتسليم قوائم من كلا الطرفين، في العموم الأمور تسير بشكل بنّاء للوصول للتهدئة بأقرب وقت خلال الساعات القادمة".

حول إمكانية تمديد الهدنة لفترة أطول قال نعيم: "نأمل أن تتحول هذه التهدئة لوقف إطلاق ناري شامل، وهدفنا هو وقف هذا العدوان على شعبنا وهذه المجزرة والترحيل القسري والإبادة الجماعية، ونأمل أن تتحول هذه التهدئة لإيقاف نار شامل. وضمن الاتفاق في حال أصبح هناك أي فرصة لإطلاق سراح آخرين يمكن أن يكون هناك تمديد للتهدئة بنفس الآلية التي ستكون خلال هذه التهدئة".

أمس, 01:52 GMT

وفي سؤال لـ"الخليج 365" حول إمكانية إطلاق سراح الأسيرة إسراء جعابيص، قال نعيم: "لم نستلم بشكل رسمي القائمة التي سيتم الإفراج عنها وما رأيناه في الإعلام التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية ون اسم الأسيرة إسراء جعابيص ضمن هذه الأسماء، ونحن قبل أن نستلم القائمة وضعنا شرطا أساسيا بإطلاق سراح النساء والأطفال من الطرف الفلسطيني حسب الأقدمية".

وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيّام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "وإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا".

وتابعت الحركة: "وإطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية، ووقف حركة الطيران في الجنوب، على مدار الأربعة أيام".

كما تضمن الاتفاق "وقف حركة الطيران في الشمال(من قطاع غزة)، لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء".

ولفتت الحركة إلى أنه "خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين". وفي وقت سابق من صباح يوم الأربعاء، وافقت الحكومة الإسرائيلية، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة ووقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانًا رسميًا، يؤكد قرار الحكومة في بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.