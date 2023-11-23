نائب لبناني: قوى غربية عطلت تسمية قائد للجيش وربطت المساعدات بإبقاء العماد عون

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف النائب اللبناني لوكالة "الخليج 365" أن لبنان كان قاب قوسين أو أدنى من حل الموضوع عن طريق طرح اسم العميد طوني قهوجي رئيس جهاز المخابرات في لبنان، إلّا أن قوى غربية وإقليمية أصرت على التمديد لقائد الجيش الحالي وربطت هذا الموضوع بمسألة المساعدات المقدمة للجيش اللبناني وهو ما منع من تسمية قهوجي كبديل محتمل.

وأشار النائب إلى أن هذا الموضوع من صلاحيات مجلس الوزراء وهو المختص بتأجيل تسريح القيادات العسكرية، مضيفا أن هناك اقتراحا إضافيا بإمكانية التمديد للقيادات لحين انتخاب رئيس للجمهورية أو الذهاب إلى الحلول الأخرى كتعيين الأكبر سنا في الجيش.

أمس, 19:35 GMT

ورجّح النائب أن يتم الذهاب نحو تأخير التسريح لقائد الجيش الذي ستنتهي ولايته في العاشر من الشهر المقبل، دون الذهاب إلى مجلس النواب أو صدور أي شيء عنه في هذا الخصوص، مشددا في الوقت ذاته على أن سيناريوهات مجلس النواب لن تكون سهلة، بل وصعبة التوقع إن كان من حيث تأمين نصاب الوزراء المطلوب لإصدار قانون التعيين أو التمديد، أو حتى من ناحية تسمية جهة مخولة بديلا عن وزير الدفاع الذي يقاطع جلسات الحكومة.