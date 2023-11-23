مصر تتسلم قائمتي المحتجزين المقرر الإفراج عنهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رشوان، في بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة: "مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة".

وأوضح رشوان أن "مصر قد تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة، غدا الجمعة".

وطالبت مصر طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله، بحسب رشوان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف الأنصاري، عبر القناة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.

وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.