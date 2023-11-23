"كتائب القسام": جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان ومداه

وقال أيضا: "استهدف مجاهدونا مجموعة من الجنود الإسرائيليين بكمين في منطقة لتوام يوم الثلاثاء، بعد إنزالهم من ناقلة جند وقتل منهم 5 جنود، حيث انتظروا قوة نجدة وفجروا بها عبوة مضادة للأفراد عندما حاول الجنود الاختباء في كراج منزل".