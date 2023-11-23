"كتائب القسام": جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان ومداه

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو عبيدة إن "كتائب القسام" وثقت استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية مدرعة منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة.
وأوضح أبو عبيدة: "33 آلية عسكرية، منها دبابات وناقلات جند وجرافات، استُهدفت في الـ72 ساعة الأخيرة بين تدمير كلي وجزئي"، مضيفا أنه "تم دك التحصينات العسكرية الإسرائيلية وضرب الأفراد بقذائف الهاون والعبوات الفردية واستمرار ضرب الرشقات الصاروخية باتجاه المستوطنات".
وقال أيضا: "استهدف مجاهدونا مجموعة من الجنود الإسرائيليين بكمين في منطقة لتوام يوم الثلاثاء، بعد إنزالهم من ناقلة جند وقتل منهم 5 جنود، حيث انتظروا قوة نجدة وفجروا بها عبوة مضادة للأفراد عندما حاول الجنود الاختباء في كراج منزل".
وشدد المتحدث باسم "كتائب القسام" بالقول: "جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان ومداه".