شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تؤكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطينى ـــ الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، اليوم/الخميس/ الحاجة الملحة لتنفيذ حل الدولتين لحل الصراع المستمر بين فلسطين وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء /آنتارا/ الإندونيسية عن هارتارتو قوله ــــ نيابة عن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو فى القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين ــ إن حكومته تعتقد أن تحقيق حل الدولتين يشكل السبيل الوحيد للخروج لكلا الطرفين من صراعهما العنيف.



وتساءل قائلا:"أين نقف فيما يتعلق بالفظائع التى تحدث فى فلسطين؟ كقادة مجموعة العشرين، ما الذى فعلناه بشكل جماعى لتحسين الوضع لشعب فلسطين وقطاع غزة؟".



وشدد على دعم إندونيسيا الثابت لفلسطين، مع الضغط على ضرورة قيام قادة مجموعة العشرين باتخاذ إجراءات جماعية فورية لوقف الحرب المدمرة بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر أن دول مجموعة العشرين، باعتبارها أطرافا تتمتع بقوى اقتصادية وسياسية كبيرة، تتحمل مسؤولية المشاركة فى صياغة حلول للصراع المسلح المحتدم..قائلا:"علينا أن ندعو إلى تحقيق حل الدولتين وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها".