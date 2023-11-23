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إحباط 17 محاولة هجرة غير شرعية فى تونس

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القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية،17 محاولة إجتياز للحدود البحرية، وانقذت 470 مهاجرا غير شرعيا حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية

وذكر المتحدث الرسمى باسم الحرس الوطنى التونسى ـــ فى بيان صحفى، اليوم/الخميس/ ـــ أنه تم حجز 15 زورقا بحريا ومركبا، فضلا عن ضبطأفراد ثُبت تورطهم فى تنظيم عمليات هجرة غير شرعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأن المحتجزين.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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