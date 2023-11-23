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الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى نابلس

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، قالت إن 14854 شهيدا فلسطينيا ارتقوا، بينما أصيب نحو 36 ألفا، في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين، كما إن 14854 شهيدا فلسطينيا ارتقوا، بينما أصيب نحو 36 ألفا، في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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