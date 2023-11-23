وزير الدفاع الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون قصيرا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غالانت أثناء تواجده في إحدى القواعد العسكرية: "ستكون وقفة قصيرة، وبعد ذلك سيستمر القتال العنيف، وسيتم خلق الضغط لإعادة المزيد من المختطفين، ومن المتوقع القتال لمدة شهرين آخرين على الأقل".

وصرّح غالانت، يوم السبت الماضي، بأن مقاتلي "حماس لديهم عدد أقل من الملاجئ في قطاع غزة"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيصل إليهم في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".

وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام. ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.