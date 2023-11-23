شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحباط 17 عملية هجرة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف حرس الحدود البحري التونسي اليوم إحباط 17 عملية هجرة غير شرعية انطلاقًا من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.

وكشف بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنه خلال العملية أوقف 470 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء.

مكافحة الهجرة غير الشرعية في تونس

وبين أن قوات الأمن في مدينة صفاقس جنوب تونس أوقفت تسعة أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية.

وأكد إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

إحباط 30 عملية هجرة غير شرعية

وأمس أحبط حرس الحدود البحري التونسي 30 عملية هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الأوروبية، أوقفت على إثرها 709 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

وأضاف بيان للداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، أن قواتها أوقفت خمسة منظمين لعمليات هجرة غير شرعية وحجزت 17 مركبًا حديديًا و17 محركًا بحريًا، بالإضافة إلى وسيلتي نقل يقع استعمالهما في نقل المهاجرين غير الشرعيين.