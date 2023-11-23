شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية تنقذ 47 شخصا على متن قارب للهجرة غير المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مغربى أن وحدة تابعة للقوات البحرية المغربية اعترضت، اليوم /الخميس/ على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان على متنه 47 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة؛ بينهم 20 امرأة وسبعة قاصرين.

وأوضح المصدر العسكرى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكنارى، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجارى بها العمل.