شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى التحديات التي تواجهها على مدار عقود، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير المحسوب وغير إنساني حيث اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لتصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال إطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة اليوم - إن بلاده أدارت الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة.

القضية الفلسطينية

أشار الرئيس المصري إلى أنه على الرغم من ضراوة وشدة القتال إلا أننا حافظنا على استمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود واستقبال الجرحى والمصابين، مبينًا أن المساعدات التي قامت مصر بإدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 12 ألف طن تم نقلهم عبر 1300 شاحنة بنسبة بلغت 70% من إجمالي المساعدات.