شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشرطة اللبنانية وقائد اليونيفيل يبحثان التطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المدير العام لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء آرولدو لاثارو التطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالمقر العام للأمن الداخلى. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين قوى الأمن الداخلى واليونيفيل، كما جرى استعراض الأوضاع الأمنية فى البلاد.

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