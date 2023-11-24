شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مصري أمريكي على رفض التهجير القسري الفلسطسنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، رفضهما القاطع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو فرض حصار على غزة أو إعادة رسم حدود القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

زيادة المساعدات إلى الفلسطينيين

وقال بيان صدر من البيت الأبيض: أعرب الرئيس بايدن عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، مع وقف إنساني في قطاع غزة.

وناقش الرئيسان التنسيق القائم لزيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

وشدد الرئيس بايدن على أن الولايات المتحدة لن تسمح في أي ظرف من الظروف بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو فرض حصار على غزة أو إعادة رسم حدود القطاع.

وأكد الرئيس بايدن التزامه بإنشاء دولة فلسطينية، وأقر بالدور الرئيس الذي تلعبه مصر لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق ذلك.

واتفق الرئيسان على أن يبقيا على اتصال وثيق على مدار الأيام المقبلة، فيما يجري تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن بشكل كامل.