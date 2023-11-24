شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في هجمات "ليلية" للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، مجازر جديدة في قطاع غزة، مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، على منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات-المغراقة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنًا، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 6 شهداء منهم.

كما أفادت بأن طيران الاحتلال شن غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقصف الاحتلال منزلًا في معسكر خان يونس، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

غارات على مخيم النصيرات

كما شن الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

كما استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف استهدف مدرسة ومنازل فلسطينيين شمال ووسط قطاع غزة.

وسقط 27 شهيدًا على الأقل وأصيب 93 آخرون، في قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تؤوي مئات النازحين، في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استشهد 14 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي منازل وسيارة مدنية في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفرت غارة لطيران الاحتلال استهدفت منزلًا شرق خان يونس جنوب القطاع، عن استشهاد 3 وإصابة عدد آخر بجروح.

واستشهد 6 في قصف طيران الاحتلال منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأدى القصف لدمار كبير في المنطقة المستهدفة.

وقال مراسلو "وفا" إن شهيدة وعدة إصابات نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي، عقب استهداف طيران الاحتلال منزلًا في منطقة "ميراج" شرق خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزلين في بلدة جباليا، وعلى منطقة المغراقة ومدينة الزهراء وسط القطاع.

استهداف المستشفيات والمراكز الصحية

وواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات والمراكز الصحية، فقصف محيط وبوابات المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء فيه، في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وقالت "وفا" إن طيران ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مباشر المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه، كما قصفت دبابات الاحتلال المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن استشهاد أكثر من 14800 فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

كما أصيب أكثر من 36 ألف فلسطيني، في حصيلة غير نهائية، ويقدر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة.