شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يفوق طاقة البشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير يفوق طاقة البشر، وأن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية على مرأى ومشهد العالم والمجتمع الدولي.

وبحث العسومي مع مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، خطة التحرك الدولية التي أعدها البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وتعمد التخريب والتدمير للبنية التحتية بالقطاع والانتقال الآن إلى الضفة الغربية.

فلسطين قضية العرب الأولى

وشدد العسومي، بحسب البيان الصادر عن البرلمان العربي، على دعم البرلمان ومساندته للقضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب الأولى والمركزية، ووقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وثمن السفير العكلوك دور البرلمان العربي ولجنة فلسطين ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

واستنكر الصمت الدولي أمام ما يحدث في قطاع غزة على يد الاحتلال، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات قوية سياسية واقتصادية ودبلوماسية حيال الجرائم التي تحدث.