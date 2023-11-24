وكالة وفا: ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين في غزة إلى 64 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - ويوم أمس الخميس، قتل الصحفي المصوّر، محمد عياش، وعدد من أفراد عائلته، وذلك إثر غارةٍ نفّذها الجيش الإسرائيلي واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".

وقبيل ذلك، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي صحفيين من قناة الميادين جنوب لبنان، وهما المراسلة فرح عمر، والمصوّر ربيع معماري.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أعلنت عن مقتل 63 من الصحفيين والصحفيات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع في 7 أكتوبر من الشهر الماضي، بينما طالت حملة الاعتقالات ما مجموعه 31 من الصحفيين والصحفيات منذ نفس التاريخ، من بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، ولا يزال أثر الصحفيين نضال الوحيدي، وهثيم عبد الواحد، غير معلوم منذ ذات التاريخ.