شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يرحب بالهدنة فى غزة.. ويدعم حق الفلسطينيين فى إقامة دولة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت المملكة المغربية، الخميس بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة -في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي عقب مباحثاتهما- إن المملكة المغربية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة، وتثمن جهود الوساطة القطرية والمصرية والأمريكية؛ التي أدت إلى التوصل إليه.

وأضاف "المملكة المغربية ترحب بهذا المجهود المهم الذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يمكن أن يشكل لبنة أساسية للتفكير قدما في ما هو أهم؛ وهو وقف إطلاق النار بشكل دائم ومراقبته".

وأشار إلى أن خفض التصعيد، كما أكد عليه الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة آخرها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، "أمر ضروري للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية، والدخول في مسلسل يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، وشدد على أن المغرب "يؤكد أن هذه المرحلة يمكن أن تسمح، بالأساس، بإدخال المساعدات الإنسانية، وتيسير جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني".

وأكد أن الخروج من منطق توالي الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط "لن يتم إلا بتمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".

وشدد على أن طموح المغرب ورغبته، يتمثلان في أن "الخروج من الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة تدبير الأزمات إلى مرحلة فتح آفاق جديدة للتوصل إلى حلول جذرية للقضايا الأساسية، وأبرزها تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه".

وأكد بوريطة أن "الأمر يستدعي، بشكل ملح، الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق فتح آفاق للسلام من خلال عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين: دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مبرزا أنه “بدون هذا الأفق السياسي، سنبقى في منطق تدبير الأزمات من أزمة إلى أخرى".