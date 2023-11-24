شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: مساعدات إضافية لقطاع غزة بـ30 مليون جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن المملكة المتحدة ستقدم مساعدات إضافية لقطاع غزة بقيمة 30 مليون جنيه إسترلينى.

والتقى أمس (الخميس) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل بدء سريان هدنة مدتها 4 أيام.

وقال كاميرون في بيان: "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن. وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضاً بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".

واضاف: "أنا فخور بأن رحلة جوية بريطانية رابعة تحمل إمدادات حيوية هبطت في مصر اليوم، ويمكنني أن أعلن عن تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (37.62 مليون دولار) سيتم إنفاقه على المساعدات الحيوية مثل المأوى والإمدادات الطبية".