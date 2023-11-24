بدء عودة الأهالي إلى مدينة بيت حانون شمالي غزة مع بدء سريان الهدنة... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت مقاطع فيديو، الأهالي وهم في طريقهم للعودة إلى بيت حانون (شمال شرقي قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل)، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ودخول الهدنة حيز التنفيذ".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن "الحرب لم تنته بعد، تعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".
وشدد على أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها، من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".
وأوضح أن انتقال سكان قطاع غزة خلال الهدنة ممكن "فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".
أمس, 23:08 GMT
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.