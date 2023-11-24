إعلام: إسرائيل تستعد للإفراج عن 39 فلسطينيا ضمن الصفقة مع حماس

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنه من المقرر عند الظهيرة بتوقيت إسرائيل، أن يتم نقل هذه المجموعة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية إلى سجن عوفر بالضفة الغربية.

وقبل المضي بهذه الخطوة، لفتت القناة إلى أن السجناء المفرج عنهم سيخضعون لفحص طبي ويوقعون على وثيقة يتعهدون فيها بعدم الانخراط في عمليات إرهابية داخل الأراضي المحتلة، ومن ثم سيلتقون بعد ذلك بممثلي الصليب الأحمر.

وحول المكان الذي سيتوجه إليه الفلسطينيون المحررون، أشارت القناة إلى أنهم سيعودون إلى أماكن إقامتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكجزء من الصفقة مع حماس، تتوقع إسرائيل إطلاق سراح 13 رهينة من قطاع غزة اليوم الجمعة.

ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، عقب إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.

وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.