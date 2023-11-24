شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعهد إسبانيا.. تعرف على الدول الأوروبية المعترفة بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بجولة قصيرة في دول البحر المتوسط، إسرائيل وفلسطين ومصر، التى بدأت أمس الخميس وتنتهى مساء اليوم الجمعة، وذلك برفقة رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، ووضع سانشيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية كأولوية للحكومة الجديدة، فما هي الدول التي تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية.

قالت صحيفة الديباتى الإسبانية إنه حتى الآن اعترفت 139 دولة دبلوماسيا بدولة فلسطين، أى جميع أعضاء الأمم المتحدة تقريبا ، ومن بين هذه الدول توجد 8 من الاتحاد الأوروبى، وهى بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك ، والمجر وبولندا ، ورومانيا وسلوفاكيا ، وتستعد إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الاجندة السياسية الجديدة.

خريطة الدول التي تعترف بدولة فلسطين

وتتكون قائمة الدول التي تعترف بفلسطين من معظم دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وكذلك الحال بالنسبة لأغلب دول المشرق العربي، ودول شمال غرب أوروبا، مثل تلك التي سبق أن سميت بأنها تابعة للاتحاد الأوروبي. كما أنها تحظى بالاعتراف بإمكانات عالمية كبيرة مثل روسيا والصين؛ لكن الأمر ليس كذلك من جانب الولايات المتحدة، الشريك الاستراتيجي لإسرائيل.

وبالفعل، صوتت الولايات المتحدة ضد القرار رقم 67/19 قبل عقد من الزمن، والذي سعى إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة. بينما عارض الأمريكيون والإسرائيليون سبع دول أخرى هي: كندا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما وجمهورية التشيك. وتغيبت خمس دول أخرى عن الجلسة - غينيا الاستوائية وكيريباتي وليبيريا ومدغشقر وأوكرانيا - وامتنع ما يصل إلى 41 دولة عن التصويت، مع حوالي 138 صوتًا مؤيدًا، بما في ذلك البرتغال وإسبانيا.

وروج سانشيز إلى مؤتمر دولى للسلام ، والتي وافقت عليها أكثر من 80 دولة من الاتحاد الاوروبى والدول العربية والصين.

وتحدد حكومة الولاية موعدًا نهائيًا مدته حوالي ستة أشهر لتهيئة الظروف المواتية لعقد مؤتمر ناجح، تشارك فيه الأطراف والمجتمع الدولي، من أجل البحث بشكل مشترك عن حل للنزاع.