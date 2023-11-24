شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة شئون الأسرى: أسرانا المتوقع الإفراج عنهم من القدس والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قدورة فارس رئيس هيئة شئون الاسرى والمحررين، أن الـ150 أسيرا المتوقع الإفراج عنهم من القدس والضفة الغربية، وليس بينهم أسرى غزة، مشيرا إلى أن هناك 5300 اسير منهم 180 فقط من قطاع غزة.

وأضاف قدورة، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الاسرائيلي ضاعف القيود والإجراءات التعسفية ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم استشهاد 6 أسرى في السجون منذ 7 أكتوبر وإصابة المئات منهم بجراح نتيجة الاعتادات الوحشية والهمجية ويتعرضون لعملية تجويع وإهانة.

وتابع: الأسرى في السجون الإسرائيلية ليس لديهم ملابس ولا أغطية وهذا كان ضمن المسار في المفاوضات، ولكن كان في تعهد من الأخوة في مصر وقطر لفتح الموضوع مع إسرائيل لكف يدهم عن الاسرى، مؤكدا أن ما يحدث في سجون الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب بالمعنى الدقيق للكلمة.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أنه سيتم نقل الأسرى والأسيرات من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا لحين تسلمهم إلى ذويهم للعودة بهم إلى منازلهم.