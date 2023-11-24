شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة السعودية الـ16 لإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتى يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطينى الشقيق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة انباء السعودية "واس" ان الدعم يأتى ذلك فى إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخى المعهود بالوقوف مع الشعب لفلسطينى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن التى تمر بهم.

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