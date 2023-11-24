"الجهاد الإسلامي": لن يخرج بقية أسرى العدو من الضباط والجنود قبل خروج كل أسرانا... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال النخالة، في كلمة متلفزة: "الاتفاق لم يكن ليقبل به العدو لولا خسائره التي أصيب بها على مستوى الأفراد والآليات".
وتابع "لن يخرج بقية أسرى العدو من الضباط والجنود قبل خروج كل أسرانا وهذا لن يكون قبل نهاية العدوان".
وأضاف النخالة "بصمود مقاتلينا في الميدان سنجبر العدو على عملية تبادل كبرى تحرر كل أسرانا تحت عنوان الجميع مقابل الجميع".
وأردف "سنجبرهم رغم جرائمهم وعنجهيتهم اللغوية على إعادة الإعمار وشروط سياسية أخرى ستفتح آفاقاً مهمة أمام الشعب الفلسطيني وحريته".
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.