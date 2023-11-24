شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. قوات الاحتلال تعتقل مدير وأطباء بمجمع الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة د. محمد أبو سلمية، وعدد من الأطباء، بعد توقيفهم على الطريق الرابط بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

واستنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة هذه الخطوة، وقالت في بيان، إن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة جرائم قوات الاحتلال، وعدوانه على المنظومة الصحية والإنسانية بقطاع غزة،

قصف واقتحام المستشفيات

ولفتت الوزيرة الفلسطينية إلى قصفت واقتحام العديد من المستشفيات، وقتل وإصابة المئات من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية والإسعافية والمرضى النازحين.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الأممية كافة، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.