شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بدء الهدنة.. دخول أول شحنة مساعدات إلى غزة من مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير لشهود عيان أنه تم إدخال أول شحنة من مساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة من مصر، منذ دخول الهدنة المؤقتة لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

ووصلت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية، عبر معبر "رفح" الحدودي المصري، في جنوب قطاع غزة الساحلي.

وترغب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) في استغلال فترة الهدنة المؤقتة في القتال، لتوزيع إمدادات إغاثة، تشتد الحاجة إليها بشكل عاجل.

وسيتم جلب إجمالي 200 شاحنة من إمدادات الإغاثة وأربع شاحنات تحمل وقودًا إلى قطاع غزة.

أربعة أيام من الهدنة

ودخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تستمر لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غزة (5 بتوقيت جرينتش).