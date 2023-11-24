شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيفيل": أى تصعيد إضافى جنوبى لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس بعثة اليونيفيل بلبنان وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، من أن أى تصعيد إضافى في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمرة، معربا عن قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذى أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب فى أضرار جسيمة، وبدد أرزاق الناس". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وقال:"باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه"،.

وشدد "على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها قرار مجلس الأمن الدولى 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".