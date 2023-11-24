شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: لن نقبل بفصل قطاع غزة عن الضفة أو إعادة احتلاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس نجدد رفضنا القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ولن نقبل بفصل قطاع غزة عن الضفة أو إعادة احتلاله، مؤكدا أنه لا حل أمنيا أو عسكريا للقطاع، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.