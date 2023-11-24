شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأوقات لأداء "العمرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح وزير الحج والعمرة السعودى توفيق الربيعة ، أفضل الأوقات والأيام لأداء فريضة العمرة، حيث تكون أقل ازدحاما والطقس أكثر استقرارا.

وأشار الربيعة ـ عبر حسابه الرسمى بـ"إكس" ـ أن أفضل وقت لأداء العمرة من الساعة 7:30صباحا وحتى 10:30صباحا ، ومن 11مساء حتى الثانية صباحا ، وفق التوقيت المحلى لمكة المكرمة.

وبالنسبة للأيام المفضلة لأداء الفريضة باعتبارها الأقل ازدحاما، فأوضح أنها (الأحد و الثلاثاء و الأربعاء).

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت أغسطس الماضى، عن بدء موسم العمرة، من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نُسُك" أو "توكلنا"، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.