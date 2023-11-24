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تعرف على أفضل الأوقات لأداء "العمرة "

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القاهرة - سامية سيد - أوضح وزير الحج والعمرة السعودى توفيق الربيعة ، أفضل الأوقات والأيام لأداء فريضة العمرة، حيث تكون أقل ازدحاما والطقس أكثر استقرارا.

وأشار الربيعة ـ عبر حسابه الرسمى بـ"إكس" ـ أن أفضل وقت لأداء العمرة  من الساعة 7:30صباحا  وحتى  10:30صباحا ، ومن 11مساء حتى الثانية صباحا ، وفق التوقيت المحلى لمكة المكرمة.

 

وبالنسبة للأيام المفضلة لأداء الفريضة باعتبارها الأقل ازدحاما، فأوضح أنها (الأحد و الثلاثاء و الأربعاء).

 

وكانت وزارة الحج والعمرة ، قد أعلنت أغسطس الماضى، عن بدء موسم العمرة، من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نُسُك" أو "توكلنا"، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول والمقيمين فيها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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