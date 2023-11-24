وكالة تنشر قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت وكالة "شهاب" للأنباء قائمة بأسماء من سيتم الإفراج عنهم اليوم ضمن اتفاق الهدنة وعددهم 39، حيث توزعوا على 15 طفلا و 24 سيدة.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة لعملية نقل أسرى فلسطينيين من سجن دامون إلى سجن معسكر "عوفر".

أشارت وسائل إعلام إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية نقلت 39 أسيرا فلسطينيا من سجن دامون إلى سجن معسكر عوفر، تمهيدًا للإفراج عنهم.

دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تفرج "حماس" خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضاً.