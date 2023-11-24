شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية: فوز لبنان بانتخابات لجنة التراث العالمى التابعة لليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية فوز لبنان فى انتخابات لجنة التراث العالمى التابعة لليونسكو بنيله 121 صوتا من أصل 160 ناخبا ومن الدورة الأولى.

وأوضحت الخارجية اللبنانية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أنها عملت جاهدة على مدى العامين الماضيين بالتنسيق الوطيد مع بعثاتها فى الخارج، وخصوصا بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو، لتحقيق هذا الإنجاز كى يلعب لبنان مجددا دورا بناء على خريطة التراث العالمى.