شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إنسانية من وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية، ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر اليوم بإيصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقرة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك مواصلة لجهود جامعة الدول العربية وتنفيذاً لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط.

كما قام وفد الجامعة العربية بالتعاون مع وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، بمتابعة إجراءات إيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، والقيام بزيارة للجرحى في مستشفى العريش تعبيراً عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة.

تحسين الأوضاع في غزة

أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها، حرص الوزراء العرب على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحية والاجتماعية في قطاع غزة بشكل خاص وفي الدول العربية بشكل عام، معربة عن حزنها العميق لما وصل إليه الحال في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة استمرار إيصال المساعدات لأهالي غزة قدر الإمكان، داعية إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحياة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المبادئ والأعراف والكتب السماوية.

وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى مواصلة جامعة الدول العربية من خلال قطاعها الاجتماعي العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، معربة عن أملها في التوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيل على القطاع.