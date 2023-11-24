شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ النساء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البرلمان العربي إلى ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية، لافتًا النظر إلى أن الآلاف منهن أصبحن ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.

وأطلق البرلمان العربي - في بيان له اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 من نوفمبر من كل عام - نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي من أجل إنقاذ النساء في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسيرات.

حماية النساء الفلسطينيات

كما طالب المجتمع الدولي بأن يضطلع بدوره على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات ومساءلة إسرائيل، على جرائمها وانتهاكاتها بحقهن.

وثمن البرلمان العربي في الوقت ذاته، المبادرات والبرامج التي تبنتها عدد من الدول العربية بتوفير البيئة القانونية والتشريعية والمؤسسية لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يمكنها من دورها الحيوي في دعم مسيرة تطور المجتمعات العربية، مؤكدًا حرصه على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة وإيلاءه أهمية قصوى ضمن إستراتيجية عمله على نحو يلبي تطلعات المرأة بالدول العربية.