رئيس الوزراء البلجيكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كرو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني: "وقف إطلاق النار المؤقت خطوة للمضي قدما ولكنها ليست كافية وهو حل دولي ونسعى لوقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "لدينا أهداف لتحقيقها وإيقاف رد فعل إسرائيل غير المناسب، ونعمل على تحقيق حل الدولتين ما سيحقق الأمن والسلام والتعايش".

وتابع: "رسالتنا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي تتمثل بأن الحل السياسي هو الوحيد الممكن وليس العسكري"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا بد من إنهاء الاعتداءات ووقف إطلاق نار دائم ولإسرائيل الحق في الدفاع عن المدنيين والهجمات الإرهابية المرعبة التي ارتكبتها حماس".

وقال كرو: "علينا وقف تمدد المستوطنات وقتل المدنيين في الضفة الغربية واحترام القانون الدولي".

ودعا رئيس الوزراء البلجيكي تل أبيب إلى احترام القوانين الدولية قائلا: "لا بد لإسرائيل والعمليات العسكرية أن تحترم القانون الدولي الإنساني".

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.