شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرياني": الشعب اليمني يدعم فلسطين من قبل ولادة حسين الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، تصريحات صادرة عن فصائل فلسطينية بشأن "ميليشيا الحوثي الإرهابية"، مشددا على أن الأخيرة خلفت في بلاده أكبر أزمة إنسانية في العالم.

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن موقف اليمن "قيادة وحكومة وشعب" كان ولازال وسيظل مع القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة في استعادة أرضه وإعلان دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح "الإرياني"، عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة، رفض كل مخططات التهجير وتدنيس المقدسات، مشددا على أنه موقف ثابت وراسخ ومبدأي، لم يتغير بتغير الرؤساء والحكومات وتقلب الأوضاع السياسية، كما أنه لا يقبل المزايدة والانتقاص والتشكيك.

دعم اليمن لفلسطين

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، تقديم "الحكومة والشعب اليمني طيلة مراحل الصراع أوجه الدعم والتضامن مع حركات المقاومة والشعب الفلسطيني، باعتبارها قضيتهم الأولى والمركزية، وقبل عقود من الثورة الخمينية في إيران، وولادة حسين الحوثي ونشوء ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".

وتابع أنه "رغم الظروف القاسية والصعبة ومعاناة أبناء شعبنا جراء الانقلاب والحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي، تحرك اليمن على الصعيدين الرسمي والشعبي، منذ بداية الأحداث الأخيرة الدامية في فلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورام الله وباقي الأراضي المحتلة".

وأوضح: حملت القيادة السياسية والحكومة قضية الشعب الفلسطيني في كل المنابر العربية والدولية، وأصدرت المواقف والبيانات والتصريحات السياسية، وكذا حملات التضامن والتبرع، والمظاهرات التي عمت كافة المناطق المحررة بما في ذلك محافظة تعز، ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، والتي تقبع تحت القصف والحصار الحوثي الغاشم منذ تسعة أعوام، لنفاجأ جميعا بتصريحات صادمة صادرة عن فصائل فلسطينية تُمجد مجرم الحرب عبد الملك الحوثي.

واختتم: "الحوثي سفك دماءنا وقتل الآلاف من نسائنا وأطفالنا، واختطف عشرات الآلاف وزج بهم في معتقلاته، وهجر وشرد الملايين في موجات نزوح داخلي وخارجي، وفجر المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والطرق والجسور، وانتهك الأعراض، ومارس سياسات إفقار وتجويع ممنهج خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأعاد اليمن قرونا للوراء، وتفوق في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا حتى على الكيان الصهيوني.. فهل هكذا يرد الجميل؟".