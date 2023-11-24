شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للتنمية" يزور تونس لتطوير خطوط السكة الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تونس ترحيبها ببعثة الصندوق السعودي للتنمية التي تعتزم زيارة تونس ابتداء من 26 نوفمبر 2023.

وبينت أن البعثة تزور البلاد لتقييم مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفوسفات (المرحلة الأولى).

أفراد البعثة

قالت السفارة لدى تونس في تغريدة لها عبر منصة إكس: "في إطار التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية الشقيقة يسر سفارة المملكة الترحيب ببعثة الصندوق السعودي للتنمية التي تعتزم زيارة تونس ابتداء من يوم 26 نوفمبر 2023، وذلك لتقييم مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفوسفات (المرحلة الأولى).

وأوضحت أن البعثة مكونة من عدد من المهندسين والمختصين في هذا المجال من مشروعات البنى التحتية.