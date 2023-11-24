قيادي في "حماس": الوسطاء تعهدوا بعدم إعادة إسرائيل اعتقال الأسرى المحررين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمود المرداوي لوكالة أنباء العالم العربي، تزامنا مع وصول 39 معتقلا فلسطينيا إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس، ووصول 13 إسرائيليا إلى ديارهم.

وقال المرداوي: "نحن وافقنا على الاتفاق، وهم وافقوا عليه، ونحن لا نتفق على شيء لا نسعى لعدم تنفيذه، وهذا التعهد ملزم بالنسبة لنا ونلزمهم أيضا به، لأنهم وقعوا عليه خطيا".

وأضاف: "قدرة مقاتلي حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحضورهم على الأرض هو الضامن الأكبر الذي يجبر إسرائيل على الالتزام بتعهداتها الخاصة بالهدنة".

وسبق أن أعادت إسرائيل اعتقال عددا من محرري "صفقة شاليط" عام 2011 والتي تم بموجبها إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إفراج حركة حماس عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، إفراج إسرائيل عن 39 معتقلا، هم 24 امرأة و15 طفلا هم أول دفعة أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" والذي تم التوصل إليه برعاية قطرية مصرية أمريكية مشتركة.